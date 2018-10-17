Подозрительный предмет близ здания парламента Британии оказался неопасным - СМИ
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Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Британская полиция установила, что сверток, ранее обнаруженный возле здания парламента Великобритании, не представляет угрозы для окружающих, пишет в среду газета "Сан".
По данным издания, в ходе проверки полиция использовала специальное робот для обезвреживания бомб. В итоге стражи порядка сообщили о том, что ситуация находится под контролем.
Ранее в среду у здания парламента был найден подозрительный сверток. На место происшествия прибыли полицейские, стянуты сотрудники пожарной службы и кареты скорой помощи. Всем сотрудникам парламента было рекомендовано оставаться внутри здания.
Часть набережной Виктории была оцеплена, в том числе - близ Вестминстерского моста. Пока что оцепление не сняли.
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Интерфакс