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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 18:03 17.10.2018 - 18:03

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов Британии оцепили часть набережной Виктории в центре Лондона после обнаружения подозрительного свертка возле здания парламента, передает в среду "Ивнинг стандард" со ссылкой на полицию. По информации издания, к зданию парламента прибыли полицейские, стянуты сотрудники пожарной службы и кареты скорой помощи. Всем сотрудникам парламента рекомендовано оставаться внутри здания до окончания проверки подозрительного свертка полицией. Часть набережной Виктории в настоящий момент оцеплена, в том числе - близ Вестминстерского моста. Более подробной информации произошедшего пока не приводится. 1тэ эф пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс