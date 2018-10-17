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Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов Британии оцепили часть набережной Виктории в центре Лондона после обнаружения подозрительного свертка возле здания парламента, передает в среду "Ивнинг стандард" со ссылкой на полицию.

По информации издания, к зданию парламента прибыли полицейские, стянуты сотрудники пожарной службы и кареты скорой помощи. Всем сотрудникам парламента рекомендовано оставаться внутри здания до окончания проверки подозрительного свертка полицией.

Часть набережной Виктории в настоящий момент оцеплена, в том числе - близ Вестминстерского моста.

Более подробной информации произошедшего пока не приводится.

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Интерфакс