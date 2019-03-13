Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 4:28

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил в среду "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев.

Очень успешным назвал президент РАН А.Сергеев первый день пребывания делегации российских ученых в США. Помимо подписанного соглашения о сотрудничестве двух академий, был проведен всесторонний обмен мнениями о путях дальнейшего развития научного взаимодействия.

"Американская сторона предложила для совместного научного исследования изучение экологических вопросов и, в частности, влияние климата на экономическую ситуацию. В связи с этим поднимался вопрос о необходимости глубокого изучения состояния ледников. Президент Национальной академии наук США Марша Макнат подчеркнула, что таяние ледников влияет на уровень рек, а учитывая, что вдоль рек живет почти половина человечества, эта проблема может вызвать даже международные конфликты. По ее мнению, этим объясняется конфликт Индии с Пакистаном", - сказал А.Сергеев.

Интересным назвал А.Сергеев предложение американской стороны о проведении совместных исследований такой проблемы как "влияние интернета на проявление экстремизма".

А.Сергеев также подчеркнул значение предложения США о совместном изучении "проблем мозга и диагностики заболеваний".

По словам президента РАН, американская сторона предложила также проведение исследований по социальным проблемам, в частности, изучение вопросов, связанных с многонациональным характером обеих стран.

А.Сергеев отметил, что второй день пребывания будет не менее насыщенным. Он ожидает углубленное обсуждение проблем сотрудничества в космосе во время встречи с руководством НАСА.

"Мы предлагаем синхронизировать программы развития космических исследований, прежде всего, это касается исследования Луны и Венеры", - сказал А.Сергеев.

Речь идет не о конкретных технических вопросах, а о том, что "мы с научной точки зрения хотим получить от изучения космоса, Луны и Венеры, определить научные задачи дальнейших космических исследований".

А.Сергеев сообщил, что американская сторона предложила создать ряд рабочих групп "для углубленного мозгового штурма обсуждавшихся научных проблем, влияющих на качество жизни, с тем, чтобы потом выработать совместные предложения для правительств двух стран.

тг

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