Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 20:01

Хмеймим. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии, сообщил в воскресенье на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Боренков.

"Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября. 11 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек - Таврат - Гир-Батли в провинции Эль-Хасеке. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Марвах, Айн-Иса - Джиср-Шаннина в провинции Эль-Хасеке и Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо", - рассказал он на брифинге в понедельник.

"На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрела", - отметил Боренков.

ав

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