Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 7:33

Дубай. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Силы спецназа введены в понедельник в центр суданской столицы Хартума, в городе слышны звуки стрельбы из тяжелых пулеметов, есть пострадавшие, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

По поступающим с места события данным, в задачу спецназа поставлено разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Телеканал отмечает, что акция предпринята после того, как правящие в стране военные назвали "угрозой национальной безопасности" протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана.

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