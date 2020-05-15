Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 21:19

Стамбул. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Турецкие подростки в возрасте от 15 до 20 лет впервые с момента начала в стране карантинного режима смогли в пятницу на несколько часов выйти на улицу, пишут местные СМИ.

Молодым людям было разрешено покинуть дома с 11 утра до 15 часов дня. Подобная акция была проведена в среду для детей младше 14 лет. А 10 мая на улицу вышли пожилые люди старше 65 лет, которые также не имели права выходить на улицу во время режима изоляции.

Такие меры были приняты в преддверии четырехдневного ограничения на передвижение в рамках борьбы с COVID-19, которое начнется в Турции 16 мая и продлится до 19 мая включительно.

19 мая Турция отмечает национальный праздник - День молодежи и спорта, который также является Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка.

К настоящему моменту в Турции зафиксировано 146457 случаев заражения коронавирусом. 4055 пациентов с COVID-19 умерли, 106133 человека полностью вылечились.

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