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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 13:26 18.09.2018 - 13:26

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) во вторник обнародовала документ о едином подходе Евросоюза к реформе Всемирной торговой организации (ВТО), в рамках которой ЕС пытается скорректировать перекосы рыночных механизмов в Китае и воспрепятствовать выходу США из организации.

"Последние десятилетия многосторонняя торговая система обеспечивала стабильную, предсказуемую и эффективную основу для работы компаний по всему миру, помогала экономике многих стран расти быстрее. Однако, несмотря на успешность ВТО, она не смогла достаточным образом адаптироваться к быстро меняющейся мировой экономике. Мир изменился, ВТО - нет", - приводятся в пресс-релизе ЕК слова члена комиссии по вопросам торговли Сесилии Мальмстрём.

ЕС предлагает обновить правила международной торговли с учетом сегодняшней ситуации в мировой экономике, усилить роль ВТО в качестве контролирующей инстанции, предотвратить тупиковый путь развития системы разрешения споров в рамках организации.

Евросоюз уже обсуждает будущую реформу с отдельными партнерами по ВТО: с США и Японией - в рамках трехсторонних переговоров, с Китаем - в формате отдельной группы на саммите ЕС-КНР, с другими странами - на полях G20.

Ранее в сентябре Минэкономразвития РФ предложило использовать площадку G20 для выработки решений по реформированию ВТО.

В качестве основных направлений будущей реформы российская сторона отмечает "необходимость борьбы с политикой принятия некоторыми членами организации односторонних ограничительных мер в нарушение положений соглашений ВТО, налаживание эффективной работы органа по разрешению споров ВТО, контроль за неукоснительным исполнением членами организации своих обязательств, а также выработку новых многосторонних правил в таких сферах, как электронная коммерция, микро-, малые и средние предприятия, инвестиции и услуги".

Служба финансово-экономической информации

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