Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 18:17

Альмдорф. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Если европейские "неидеологизированные" партии одержат успех на выборах в Европарламент, то подход ЕС к санкциям против России может стать менее жестким, заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Если страны, которые по отношению к России не имеют идеологических предупреждений, и исходят, прежде всего, из своих экономических интересов, получат больше веса ( в Европарламенте - ИФ), то тогда да", - сказал Фаллико "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, могут ли грядущие выборы привести к смягчению подхода ЕС к антироссийским санкциям.

"Санкции не являются продуктом независимой политики Евросоюза", - отметил он. В этом контексте президент ассоциации "Познаем Евразию" отметил особую важность того, чтобы Европа была независимой от США. По его словам, это бы позитивно сказалось на международных отношениях.

"Если Европа была бы независимой, это уже был бы шаг вперед", - сказал Фаллико.

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