Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 19:09

(расширенная версия)

Альмдорф. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Если европейские "неидеологизированные" партии одержат успех на выборах в Европарламент, то подход ЕС к санкциям против России может стать менее жестким, заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Если страны, которые по отношению к России не имеют идеологических предубеждений, и исходят, прежде всего, из своих экономических интересов, получат больше веса ( в Европарламенте - ИФ), то тогда да", - сказал Фаллико "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, могут ли грядущие выборы привести к смягчению подхода ЕС к антироссийским санкциям.

"Санкции не являются продуктом независимой политики Евросоюза", - отметил он. В этом контексте президент ассоциации "Познаем Евразию" отметил особую важность того, чтобы Европа была независимой от США. По его словам, это бы позитивно сказалось на международных отношениях.

"Если бы Европа стала независимой, это уже был бы шаг вперед", - сказал Фаллико.

Кроме того, как сообщалось, он подчеркнул, что Европе есть стремление осуществлять независимую от США внешнюю политику, но неясно, удастся ли этого добиться в ближайшем будущем.

"Есть очень интересный запрос на внешнюю политику, которая бы не зависела от США", - сказал он.

Фаллико указал, что европейским странам необходимо начать ставить свои интересы на первое место.

"Существует необходимость, чтобы Европа начала думать в своих собственных интересах. Это бы обеспечило скачок в международных отношениях", - отметил он.

При этом, он добавил, что нет ясности, можно ли будет добиться такой независимости по итогам майских выборов в Европарламент.

"Не факт, что депутаты ( придерживающиеся такой позиции - ИФ) смогут получить достаточное количество мест, чтобы оказывать влияние на выработку этой внешней политики", - сказал глава "Банка Интеза".

По его словам, в Европе есть ощущение того, что необходимо реформировать Евросоюз.

"У нас нет единой промышленной политики, нет совместной обороны, нет общей финансовой политикой. У нас общего - только валюта. И это наносит ущерб нашей сплоченности", - считает он.

Встреча в Альмдорфе была посвящена вопросам геополитики и глобальным стратегиям Европы, России, США и Китая.

Для обсуждения этих тем собрались российские и западные эксперты . Встреча прошла под руководством президента Ассоциации "Познаем Евразию", председателя Совета директоров банка Интеза Антонио Фаллико и председателя консультативного правления Международного фонда мира Альфреда фон Лихтенштейна.

Участники встречи выразили свои мнения по ряду вопросов, в том числе о нынешней мировой ситуации и российско-европейских отношениях. В ходе вступительной речи Фаллико призвал искать решение ряда опасных кризисов.

"Мы должны все вместе приложить усилия для того, чтобы решить данные конфликты на глобальном уровне", - заявил он.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и исполнительный директор Организации Черноморского экономического сотрудничества Эдуард Паноян в ходе дискуссии затронули тему многополярности.

Немецкий политолог Вольфганг Эффенбергер со своей стороны указал, что нельзя допустить, чтобы одно государство контролировало всю Евразию. Другой германский эксперт Тор Хансен в затронул тему российско-европейских отношений. Он отметил важность ведения диалога между европейцами и русскими. По его словам, он не видит агрессивности в действиях России, а считает ее деятельность реакцией на внешнеполитические шаги других государств.

1вл 1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!