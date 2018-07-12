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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 6:51 12.07.2018 - 06:51

Женева. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Внешнеторговая политика Китая наносит огромный вред его торговым партнерам, настало время "расплаты" за такую практику, заявил постоянный представитель США при ВТО Дэннис Ши.

"С учетом очень серьезной и растущей роли Китая в мировой торговле, а также с учетом огромного вреда, который наносит партнерам по торговле и инвестициям направляемый государством меркантильный подход Китая к торговым связям, расплату за это нельзя откладывать", - сказал американский представитель на заседании Всемирной торговой организации.

Он отметил, что в настоящее время "ВТО не располагает всем набором инструментов, необходимых для урегулирования ситуации".

В то же время, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь в своем выступлении призвал все страны объединиться против политики торгового гегемонизма и протекционизма США, оказывающих негативное влияние на всю мировую экономику.

Как сообщалось, накануне Вашингтон объявил о подготовке 10-процентной пошлины на очередную группу импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд. Взимание пошлины в 25% на китайские товары на сумму $34 млрд началось на минувшей неделе.

Президент США Дональд Трамп декларировал, что в перспективе рассматривает возможность введения повышенных пошлин на китайские товары стоимостью $500 млрд.

Китай последовательно заявляет о нежелании развязывания торговой войны с США. Однако он уже предпринял в отношении американских товаров ответные меры и подчеркнул, что готов зеркально ответить на все последующее повышение Вашингтоном тарифов на китайский экспорт.

1гк гс

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