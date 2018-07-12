Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Женева. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Внешнеторговая политика Китая наносит огромный вред его торговым партнерам, настало время "расплаты" за такую практику, заявил постоянный представитель США при ВТО Дэннис Ши.

"С учетом очень серьезной и растущей роли Китая в мировой торговле, а также с учетом огромного вреда, который наносит партнерам по торговле и инвестициям направляемый государством меркантильный подход Китая к торговым связям, расплату за это нельзя откладывать", - сказал американский представитель на заседании Всемирной торговой организации.

Он отметил, что в настоящее время "ВТО не располагает всем набором инструментов, необходимых для урегулирования ситуации".

В то же время, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь в своем выступлении призвал все страны объединиться против политики торгового гегемонизма и протекционизма США, оказывающих негативное влияние на всю мировую экономику.

Как сообщалось, накануне Вашингтон объявил о подготовке 10-процентной пошлины на очередную группу импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд. Взимание пошлины в 25% на китайские товары на сумму $34 млрд началось на минувшей неделе.

Президент США Дональд Трамп декларировал, что в перспективе рассматривает возможность введения повышенных пошлин на китайские товары стоимостью $500 млрд.

Китай последовательно заявляет о нежелании развязывания торговой войны с США. Однако он уже предпринял в отношении американских товаров ответные меры и подчеркнул, что готов зеркально ответить на все последующее повышение Вашингтоном тарифов на китайский экспорт.

1гк гс

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс