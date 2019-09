Нью-Йорк. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями.

Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило последние два месяца, отмечает MarketWatch. Между тем Standard & Poor's 500 ушел в слабый минус, а Nasdaq Composite потерял 0,2%.

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, трейдеры ждут развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном.

"Мы добились большого прогресса" в переговорах с Китаем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он Fox Business, отметив, что торговая война не оказывает влияния на американскую экономику.

"Есть ожидания, что где-то в октябре состоится встреча между США и Китаем, хотя нет ни даты, ни повестки", - отмечает Рэнди Фредерик из Schwab Center for Financial Research. "Мне трудно представить настоящее торговое соглашение", учитывая очевидные различия в переговорных позициях Вашингтона и Пекина, сказал он изданию MarketWatch.

Объем китайского экспорта неожиданно снизился в августе при сокращении поставок в США на фоне торговой войны между двумя странами. Показатель в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, по данным Главного таможенного управления. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 2% и падение импорта на 6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций AT&T Inc. в понедельник выросли на 1,5%. Инвестиционная компания Elliott Management раскрыла владение акциями телекоммуникационного гиганта на сумму $3,2 млрд и призвала к реорганизации операций компании с целью увеличения рентабельности и рыночной стоимости.

Цена бумаг производителя алюминия Alcoa Corp. подскочила на 6,2% после его объявления о реорганизации с 1 ноября с целью упростить структуру операций и сфокусироваться на приоритетных стратегических направлениях.

Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac резко взлетели - почти на 43%, достигнув максимальных отметок с октября 2017 года - после слов Мнучина о том, что скоро эти ипотечные агентства начнут получать прибыль.

В число лидеров снижения среди компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, вошли PayPal Holdings (-4,2%) и Air Products & Chemicals Inc. (-4,1%). В Dow Jones наиболее существенно подешевели бумаги Merck & Co. (-3,6%) и Visa Inc. (-2,3%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 38,05 пункта (0,14%) - до 26835,51 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 снизился за день на 0,28 пункта (0,01%), составив 2978,43 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 15,64 пункта (0,19%) - до 8087,44 пункта.

