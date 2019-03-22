Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 10:33

Париж. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Компания Eurostar получила лицензию, благодаря которой в случае выхода Британии из ЕС без соглашения граждане беспрепятственно смогут ездить из Франции в Англию, сообщает газета "Фигаро".

Специальную лицензию для Eurostar выдало министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции.

Издание отмечает, что те железнодорожные компании-операторы, у которых будет только британская лицензия, не смогут осуществлять движение своих поездов по территории европейских стран в случае "жесткого" Brexit.

Компания Eurostar, в частности, является оператором Евротоннеля, соединяющего Великобританию и континентальную Европу под Ла-Маншем.

Саммит Евросоюза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу.

Если палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля.

Несмотря на уверения Т.Мэй в том, что она будет пытаться провести соглашение о выходе из Евросоюза через палату общин, лидеры ЕС не скрывают, что готовы к любым вариантам развития событий.

"Мы готовы к любым вариантам, в том числе - к варианту no deal (к "жёсткому" Brexit без соглашения - ИФ), - сказал на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, В ЕС приняли меры для всех вариантов развития ситуации с Brexit, в том числе - к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.

1вл эф бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!