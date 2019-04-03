Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 13:48

Берлин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Поездка главы Минэкономики ФРГ Петера Альтмайера в Россию не означает, что Германия меняет свой подход к вопросу о действующих против Москвы санкциях, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Независимо от поездки министра экономики на вопрос санкций мы смотрим точно так же, как и прежде - санкции в отношении России есть, потому что на то есть причины и он могут быть сняты, когда будут сняты причины", - заявил Ш.Зайберт журналистам в Берлине в среду.

По его словам, причины введения ограничительных мер "состоят в противозаконной аннексии Россией Крыма и поддержанной Россией военным путем дестабилизацией ситуации на востоке Украины и до сих пор не реализованным "минским" пакетом предложений по урегулированию".

В настоящее время П.Альтмайер находится в Москве, в среду он провел встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

Как сообщило российское ведомство, министры обсудили различные вопросы двустороннего энергетического сотрудничества, включая реализацию проекта "Северный поток 2", взаимодействие компаний двух стран в сфере СПГ и электроэнергетики.

В Россию министр приехал, в том числе на открытие нового завода Daimler в Московской области.

Как заявила в среду журналистам в Берлине представитель пресс-службы министерства Анника Айнхорн, цель визита П.Альтмайера - прояснить "шансы и вызовы для немецкой экономики" в России.

"Посещение завода - это один пункт повестки, но речь, конечно, идет об обсуждении экономических отношений в целом", - сказала она.

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