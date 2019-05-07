Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 11:35

Берлин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Поездка госсекретаря США Майка Помпео в Берлин отменена из-за напряженного графика, сообщили "Интерфаксу" в посольстве США в Берлине.

Представитель пресс-службы посольства процитировал ответ пресс-секретаря госдепартамента США на вопрос, почему М.Помпео отменил поездку в Берлин.

"К сожалению, нам пришлось перенести встречи в Берлине из-за неотложных дел. Мы надеемся назначить новые даты для этой важной серии встреч. Госсекретарь будет рад в скором времени посетить Берлин", - процитировал представитель посольства.

Ранее сообщалось, что в Берлине у М.Помпео были запланированы встречи с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.

1тф ар

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