Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Поездка президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давос стоила более $4 млн, без учета расходов на обеспечение безопасности американского лидера и его команды, подсчитало издание Quartz.

В сумму в $4 млн, в частности, входят расходы, связанные с арендой автомобилей в Швейцарии. Из них около $34 тыс. были потрачены на прокат автомобилей для дочери президента США Иванки Трамп, которая вместе с отцом прибыла в Давос. Затраты на передвижение сотрудников офиса Белого дома, сопровождавших Трампа, составили еще $735 тыс.

Согласно данным Quartz, на отели, в которых останавливалось окружение Трампа во время форума, потратили в общей сложности около $315 тыс.

Подобные расходы на заграничные поездки оплачиваются из бюджета США, отмечает издание.

При этом, в эту сумму издание не включило зарплаты членов делегации на время проведения форума, затраты на обеспечение безопасности. Кроме того, в нее также не входят расходы на перелет "Борта номер один" из США в Швейцарию, а затем полет на вертолете из Цюриха в Давос, которые вместе оцениваются примерно в $2,2 млн.

Швейцарские СМИ отмечают, что ежегодно время проведения Всемирного экономического форума в Давосе считается высоким туристическим сезоном для отелей и гостиниц, расположенных в непосредственной близости от горнолыжного курорта.

В Давос на форум приезжают не только мировые лидеры, но и представители бизнеса и общественных организаций. Отели зачастую не могут справиться с большим наплывом участников и разместить всех желающих, в результате некоторые делегации вынуждены останавливаться не в самом Давосе, а в близлежащих городах.

В частности, популярный ресурс по поиску и бронированию отелей Booking.com указывает, что на период форума "недоступно 99% вариантов жилья по этому направлению". Доступных для бронирования на ночь с 22 на 23 января номеров пятизвездочных отелей - нет. Предлагается забронировать номера, например, в соседнем городке - Ароза. Спад в загруженности отелей наблюдается после 25 января. Так, ночь с 25 по 26 января в пятизвездочном отеле в Давосе можно остановиться примерно за $460.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 21 по 24 января.

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