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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 9:26 26.06.2018 - 09:26

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Поезд сошел во вторник утром с рельсов в Австрии, два человека получили серьезные ранения, сообщает во вторник полиция федеральной земли Нижняя Австрия.

"Примерно в 07.15 (08.15 мск) 26 июня 2018 года поезд, в котором находилось около 80 человек, по неизвестной причине сошел с рельсов в районе города Санкт-Пёльтен, на территории коммуны Герерсдорф", - сказано в сообщении.

Два вагона состава опрокинулись, два человека серьезно пострадали.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

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