***В полиции считают, что, скорее всего, пожар быстро потушить не удастся
Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Мэр Парижа Анн Идальго в понедельник заявила, что пожарные бригады прикладывают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в Соборе Парижской Богоматери.
"Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль", - написала она в Twitter.
"Мы (городские власти - ИФ) мобилизованы на месте происшествия. Призываем всех соблюдать периметр безопасности", - добавила она.
В то же время представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся.
"Будет гореть ещё долго", - сказал он.
Территория вокруг собора оцеплена.
Точной информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.
ВВС отмечает, что в прошлом году представители Католической церкви во Франции призывали помочь собору с финансированием, поскольку здание начало разрушаться.
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