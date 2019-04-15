Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 19:50

***В полиции считают, что, скорее всего, пожар быстро потушить не удастся

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Мэр Парижа Анн Идальго в понедельник заявила, что пожарные бригады прикладывают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в Соборе Парижской Богоматери.

"Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль", - написала она в Twitter.

"Мы (городские власти - ИФ) мобилизованы на месте происшествия. Призываем всех соблюдать периметр безопасности", - добавила она.

В то же время представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся.

"Будет гореть ещё долго", - сказал он.

Территория вокруг собора оцеплена.

Точной информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

ВВС отмечает, что в прошлом году представители Католической церкви во Франции призывали помочь собору с финансированием, поскольку здание начало разрушаться.

1бф аю

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