Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:59

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Пожарные учения на куполе кафедрального Берлинского собора, главного собора столицы ФРГ, состоялись в среду, которая, как считают синоптики, станет самым жарким днем июня.

Масштабные учения на крыше было решено провести после пожара в Соборе Парижской Богоматери, он произошел 15 апреля. Согласно сообщению берлинского сената, тренировка прошла с 8:00 (9.00 мск) до полудня (13.00 мск) и была успешной.

В настоящее время температура воздуха в Берлине поднялась до 37 градусов Цельсия, именно на этот день жителям Германии пообещали рекордный пик 39-градусной жары. Как сообщил "Интерфаксу" накануне специалист немецкого федерального метеорологического ведомства Deutscher Wetterdienst DWD Тобиас Рейнарц, в среду может быть побит температурный рекорд 1947 года. Самая высокая температура в Германии в июне - 38,5 градусов Цельсия - была зафиксирована 27 июня 1947 года", - сказал Рейнарц.

Тем не менее, пожарные от своего решения не отступились - они выясняли, удастся ли добраться при помощи имеющихся в их распоряжении лестниц до крыши собора. Для тушения предполагаемого пожара были использованы три лестничные системы, сообщает сенат: "классическая, выдвигающаяся на высоту до 30 метров лестница", "новая система такой же высоты с функцией поворота" и система Teleskopmast. Это лестница на основе передвижной установочной платформы, которую можно устанавливать на земле независимо от пожарного автомобиля, она оснащена стрелой с платформой и подъемным механизмом. Рабочая платформа Teleskopmast может выдвигаться на высоту 50 метров.

По словам пресс-секретаря берлинской пожарной службы Томаса Кирстайна, купол собора намного выше всех имеющихся в распоряжении пожарных приспособлений.

"Высоты в 98 метров мы с нашими лестницами достать не сможем", - сказал Кирстайн газете "Тагесшпигель".

По его словам, с вертолета подобное здание тушить нельзя, поскольку слишком высока была бы опасность для пилотов.

"Невозможно сбросить воду настолько точно. На пожарах в Бранденбурге воду сбрасывают из 500-литровых канистр, это позволяет добиться цели, но для сакральной постройки это не подходит. Так мы можем нанести только еще больше урона", - уверен он.

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