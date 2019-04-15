Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 20:37

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем Соборе Парижской Богоматери, сообщает газета "Монд" со ссылкой на заместителя мэра Парижа Эмманюэля Грегуара.

"Сейчас началась специальная миссия по спасению произведений искусства", - приводит издание слова Э.Грегуара.

Газета отмечает, что на месте пожара работают сотни сотрудников пожарных служб.

"Сейчас приоритет отдан тому, чтобы защитить прилежащие территории, местных жителей и туристов от возможного обрушений", - отметили в мэрии.

Информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Западные СМИ отмечают, что в результате пожара обрушилась крыша собора вместе с центральным шпилем.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

1бф аю

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