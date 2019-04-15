Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 21:18

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Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем Соборе Парижской Богоматери, сообщает газета "Монд" со ссылкой на заместителя мэра Парижа Эмманюэля Грегуара.

По его словам, первоначальной задачей спасателей было избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов.

"Сейчас началась специальная миссия по спасению произведений искусства", - приводит издание слова Э.Грегуара.

"Второй приоритет - это спасти произведения искусства внутри здания... Поскольку ущерб будет значительный", - отметил заммэра французской столицы.

Газета отмечает, что на месте пожара работают сотни сотрудников пожарных служб.

"Сейчас приоритет отдан тому, чтобы защитить прилежащие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений", - отметили в мэрии.

Э.Грегуар указал, что мощность пожара "поразительно сильная".

Информации о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Западные СМИ отмечают, что в результате пожара обрушилась крыша собора вместе с центральным шпилем.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

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