Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудник французской пожарной службы получил тяжёлые травмы во время тушения пожара в Соборе Парижской Богоматери, передаёт французское телевидение.
Это - первый ставший известный СМИ пострадавший в результате этого возгорания.
В тушении пожара участвуют около 400 пожарных.
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