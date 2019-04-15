Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудник французской пожарной службы получил тяжёлые травмы во время тушения пожара в Соборе Парижской Богоматери, передаёт французское телевидение.

Это - первый ставший известный СМИ пострадавший в результате этого возгорания.

В тушении пожара участвуют около 400 пожарных.

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