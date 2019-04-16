Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение Собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут, заявил во вторник госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.
"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", - сказал он журналистам в Париже. Госсекретарь пояснил, что решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. По словам Л.Нуньеза, зашедшие в собор борцы с огнем серьезно рисковали жизнью.
Л.Нуньез рассказал, что работы по обеспечению безопасности в соборе продлятся около 48 часов. Только после этого специалисты получат доступ к тем произведениям искусства, которые еще остаются в здании.
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