Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 13:33

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение Собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут, заявил во вторник госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.

"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", - сказал он журналистам в Париже. Госсекретарь пояснил, что решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. По словам Л.Нуньеза, зашедшие в собор борцы с огнем серьезно рисковали жизнью.

Л.Нуньез рассказал, что работы по обеспечению безопасности в соборе продлятся около 48 часов. Только после этого специалисты получат доступ к тем произведениям искусства, которые еще остаются в здании.

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