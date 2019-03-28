Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 10:33

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Сильное возгорание произошло в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, сообщает в четверг интернет-портал британской газеты "Дейли стар".

По данным издания, шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания. Они были незамедлительно доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Кроме того, на снятых очевидцами видеокадрах видно, как несколько человек пытаются спуститься по лестнице с внешней стороны небоскреба.

На место происшествия прибыли пожарные и вертолеты. Находящихся в здании людей эвакуируют.

По последним данным, пожар вспыхнул около часа дня по местному времени (09:00 мск). Причина возгорания устанавливается.

1тэ ар

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