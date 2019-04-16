Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 3:14

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожарным удалось взять под контроль возгорание в Соборе Парижской Богоматери, сообщает CNN.

По данным пресс-секретаря парижской полиции, пожар в Нотр-Дам теперь под контролем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил пожарных за спасение культового фасада и башен собора.

"Благодаря их храбрости худшего удалось избежать", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

1вз ки

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