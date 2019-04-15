Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожар в Соборе Парижской Богоматери продолжается уже более полутора часов, сообщают французские СМИ.
По данным пожарной службы, первая информация о возгорании появилась около 18.50 по местному времени (19.50 мск).
Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.
Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.
Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.
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