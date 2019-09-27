Париж. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Пожар, который вспыхнул в ночь со среды на четверг на химическом производстве Lubrizol в городе Руане, устранен, сообщило в пятницу издание Le Figaro со ссылкой на пожарную службу.
"Пожар потушен", - заявил представитель пожарной службы департамента Сена Приморская, добавив, что пожарные остаются на месте происшествия для охлаждения "некоторых горячих точек".
Он отметил, что над местом пожара по-прежнему исходит дым, и сохраняется "неприятный запах" из-за горения углеводородов.
По данным префектуры департамента, над регионом образовался шлейф черного дыма длиной 22 км.
Накануне префект Нормандии Пьер-Андре Дюран заявил, что существует "риск загрязнения Сены" из-за пожара на химзаводе.
Накануне в 02:40 местного времени (03:40 мск) на предприятии Lubrizol на севере столицы департамента французского города Руан вспыхнул пожар.
Около 200 пожарных прибыли на место происшествия.
Информации о жертвах не поступало.
В качестве меры безопасности были перекрыты все улицы и дороги в районе предприятия.
Власти города также закрыли местные школы.
Жителям 11 близлежащих к Руану муниципалитетов не рекомендовано выходить из домов.
Химическое предприятие Lubrizol занесено в список объектов, на которых присутствуют потенциально опасные химические материалы, и он находится под постоянным наблюдением властей.
1ви ар