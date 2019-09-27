Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 8:33

Париж. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Пожар, который вспыхнул в ночь со среды на четверг на химическом производстве Lubrizol в городе Руане, устранен, сообщило в пятницу издание Le Figaro со ссылкой на пожарную службу.

"Пожар потушен", - заявил представитель пожарной службы департамента Сена Приморская, добавив, что пожарные остаются на месте происшествия для охлаждения "некоторых горячих точек".

Он отметил, что над местом пожара по-прежнему исходит дым, и сохраняется "неприятный запах" из-за горения углеводородов.

По данным префектуры департамента, над регионом образовался шлейф черного дыма длиной 22 км.

Накануне префект Нормандии Пьер-Андре Дюран заявил, что существует "риск загрязнения Сены" из-за пожара на химзаводе.

Накануне в 02:40 местного времени (03:40 мск) на предприятии Lubrizol на севере столицы департамента французского города Руан вспыхнул пожар.

Около 200 пожарных прибыли на место происшествия.

Информации о жертвах не поступало.

В качестве меры безопасности были перекрыты все улицы и дороги в районе предприятия.

Власти города также закрыли местные школы.

Жителям 11 близлежащих к Руану муниципалитетов не рекомендовано выходить из домов.

Химическое предприятие Lubrizol занесено в список объектов, на которых присутствуют потенциально опасные химические материалы, и он находится под постоянным наблюдением властей.

1ви ар

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