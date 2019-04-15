Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Реликвии Собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре, сообщил в понедельник официальный представитель собора Андре Фино.
"Священные предметы хранятся в ризнице - в этом случае обычно нет риска, что эти вещи могут пострадать при пожаре", - приводит газета "Фигаро" слова А.Фино.
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