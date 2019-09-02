Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне близ калифорнийского острова Санта-Круз, передает в понедельник американское телевидение.
По данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.
В то же время, пожарная служба округа Вентура допускает, что все эти люди могли погибнуть.
Береговая охрана США сообщила, что в 4:48 по местному времени (14:48 мск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.
Другой информации об инциденте пока не поступало.
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