Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 15:04

Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне близ калифорнийского острова Санта-Круз, передает в понедельник американское телевидение.

По данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.

В то же время, пожарная служба округа Вентура допускает, что все эти люди могли погибнуть.

Береговая охрана США сообщила, что в 4:48 по местному времени (14:48 мск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

Другой информации об инциденте пока не поступало.

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