Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 21:44

Эр-Рияд. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Крупные корпорации и граждане Саудовской Аравии внесли в саудовский фонд борьбы с коронавирусом почти 1 млрд риялов (около $265 млн), сообщил министр здравоохранения Королевства Саудовской Аравии (КСА) Тауфик аль-Рабиа в понедельник, передают местные СМИ.

По словам министра, за последнюю неделю прирост числа инфицированных коронавирусом был обеспечен за счет густонаселенных районов и мест компактного проживания рабочих.

Он опроверг сообщения о наличии вакцины против COVID-19, отметив, что в КСА разработаны "медицинские протоколы" для борьбы с пандемией.

Между тем мусульманские богословы дают понять, что отправление религиозных и традиционных обрядов в священный месяц Рамадан будет ограничено. Так, Мухаммед аль-Акиль, заместитель министра Саудовской Аравии по делам ислама, призыва и наследия, заявил, что молитвы в саудовских мечетях в Рамадан, включая молитву Таравих, могут быть приостановлены в условиях пандемии, если соответствующие органы власти королевства не прикажут иного.

В ходе прямого эфира, отвечая на вопрос о возможности приостановки молитв, включая Таравих, Мухаммед аль-Акиль заявил: "Да, это возможно, потому что приостановка молитв была вызвана необходимостью защиты молящихся из-за их близости. Такое решение будет действовать до тех, пока Управление старейших улемов и соответствующие органы власти не примут иное решение".

Ранее в марте высшие религиозные деятели КСА приняли решение приостановить массовую пятничную молитву в мечетях королевства.

В настоящее время во многих значимых городах Саудовской Аравии и ее провинциях, включая столицу Эр-Рияд, священные города Мекку и Медину, действуют полный комендантский час.

По данным на день понедельника, 13 апреля, в КСА зарегистрировано 472 новых случая коронавируса и 6 смертей за последние 24 часа. Общее число инфицированных достигло 4 тыс. 934, число смертных случаев 65, выздоровело 805 человек.

Молитва Таравих - желательная (дополнительная - ИФ) ночная молитва (намаз) в Рамадан. Таравих предпочтительно совершать коллективно в мечети, если же нет такой возможности, то дома, вместе с семьей, соседями.

дк мв

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