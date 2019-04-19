Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 10:29

Париж. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Сумма пожертвований, которые обещали сделать крупные компании, фонды и частные лица, пока не смогла превысить отметку в 1 млрд евро, свидетельствуют данные подсчётов французских СМИ.

По их информации, на данный момент пожертвования составляют около 850 млн евро.

Между тем, еще в среду тележурналист Стефан Берн, занимающийся по поручению президента Франции вопросам сохранения исторического наследия, сообщал о примерно 900 млн евро. Он прогнозировал, что в тот же день удастся преодолеть платнку в 1 млрд евро. Однако, по данным СМИ, этого не произошло.

Пожертвования пообещали сделать как бизнесмены, компании, так и государственные и международные организации.

Накануне о своем желании выделить средства на реставрацию объявил, например, Международный Олимпийский Комитет (МОК). Сумма его пожертвований составит 500 тыс. евро. Известная во всем мире студия The Walt Disney также сообщила в среду о своем участии в кампании по сбору средств. Она намерена выделить $5 млн.

Самую крупную сумму на восстановление Собора Парижской Богоматери на данный момент готова выделить группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, и семья ее президента Бернара Арно. Речь идет о 200 млн евро. Такое же пожертвование сделает компания L'Oreal и лично ее владельцы - семья Беттанкур-Мейерс.

По 100 млн евро выделит семья французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино, возглавляющего группу компаний Kering, в которую входят такие бренды как Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga, а также французская нефтегазовая компания Total.

Французские власти также намерены принять активное участие в кампании по сбору средств. Речь идет о мэрии Парижа с пожертвованием в 50 млн евро. Со своей стороны департаменты Парижского региона пообещали 20 млн евро, регион Иль-де-Франс - 10 евро, а еще несколько французских регионов готовы сделать более скромные пожертвования - на общую сумму в примерно 5 млн евро.

Среди тех, кто пожертвует на восстановление Нотр-Дама, - семья Деко, которой принадлежит корпорация JCDecaux, Мартен и Оливье Буиг из группы компаний Bouygues, а также миллиардер Марк Ладре де Лашарьер, который является гендиректором FIMALAC.

Средства будут выделены также из-за рубежа. Речь идет, в частности, о бразильском предпринимателе и благотворителе Эдмонде Сафре и его фонде, американском бизнесмене Генри Кравис.

Сайт, запущенный специально государственном фондом сохранения культурного наследия Франции для сбора средств на восстановление Собора, получил уже около 32 млн евро.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Многие эксперты сомневаются в том, что это возможно, полагая, что работы займут куда больше времени.

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