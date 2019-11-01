Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 12:32

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Британские избиратели готовы отдать 41% голосов британским консерваторам и 24% голосов лейбористам на выборах в парламент, говорится в опросе исследовательской компании Ipsos Mori.

Респондентам задали вопрос, как бы они проголосовали, если бы выборы в парламент прошли на следующий день. За Либерально-демократическую партию под руководством Джо Суинтон готовы голосовать 20% опрошенных, за партию Brexit Найджела Фаража - 7%.

Таким образом, разрыв между консерваторами под руководством Бориса Джонсона и лейбористами Джереми Корбина составляет 17 процентных пунктов. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в сентябре, консерваторы укрепили свои позиции на 8 процентных пунктов, в то время как число британцев, желающих проголосовать за лейбористов, не изменилось.

Авторы опроса также спросили респондентов, довольны ли они работой Джонсона как премьер-министра, а также Корбина, Суинсон и Фаража в качестве лидеров партий.

В результате 46% респондентов заявили, что они довольны работой, 44% его работой не довольны, 10% не смогли ответить на вопрос. В сентябре число недовольных работой Джонсона было выше, чем число тех, кому нравилась его работа на посту премьера.

Деятельностью Корбина на посту руководителя Лейбористской партии довольны 15% опрошенных, недовольство выразили 75%, 10% не смогли ответить на вопрос.

Довольны работой Суинсон 29% опрошенных, не удовлетворены 41%, 30% не смогли дать ответ на этот вопрос. Деятельность Фаража в качестве лидера партии Brexit не устраивает 51% опрошенных, 29% он устраивает, а 20% не знают ответа на этот вопрос.

Также респонденты рассказали, что они думают по поводу предложенной Джонсоном сделки по Brexit. 38% опрошенных заявили, что выход из Великобритании на условиях Джонсона - это хороший вариант, в то время как 44% считают такое развитие событий плохим. Сделку Джонсона оценивают лучше, чем соглашение, предложенное его предшественницей Терезой Мэй. Так, в декабре 2018 года 25% британцев называли условия сделки Мэй хорошими, а 62% - плохими.

Опрос был проведен среди 1001 подданного Великобритании с 25 по 28 октября. Таким образом, он завершился еще до того, как британский парламент проголосовал за проведение досрочных выборов 12 декабря.

На этой неделе британский парламент поддержал инициативу Джонсона о досрочных выборах 12 декабря. Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание о Brexit 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Борис Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 января.

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