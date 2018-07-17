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Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Взгляды США и России по сирийскому вопросу сближаются, заявил президент США Дональд Трамп.

"Считаю, по Сирии мы реально сближаемся..., мы не так далеки друг от друга по Сирии", - заявил он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Д.Трамп считает, что в настоящее время следует больше внимания уделять решению проблем гуманитарного характера.

1гк тг

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Интерфакс