Этот контент был опубликован 8 июня 2020 г. 6:22

Гонконг. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Страны G7 поддержали позицию Японии, которая одной из первых заявила об озабоченности в связи с разработкой в Китае закона о национальной безопасности Гонконга, заявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга.

"Мы таким образом прямо и оперативно высказали свое мнение Китаю на высоком уровне и сделали это достаточно ясно для мирового сообщества", - сказал он на брифинге в понедельник..

По его словам, "Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны высоко оценили нашу реакцию".

На прошедшей в мае сессии Всекитайского собрания народных представителей была принята резолюция, обязывающая Постоянный комитет ВСНП разработать закон о национальной безопасности Гонконга.

Это вызвало негативную реакцию на западе, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, пригрозив Пекине "жесткими мерами".

Трамп пояснил, что, по мнению США, Гонконг недавно де-факто "перестал быть автономной составляющей (Китая - ИФ)".

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил президент США.

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