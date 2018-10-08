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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 12:13 08.10.2018 - 12:13

Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Позиция Берлина по проекту газопровода Nord Stream 2 не изменилась, правительство по-прежнему считает проект целесообразным и, в первую очередь, экономическим, кроме того, потребность ФРГ в газе, по оценкам экспертов, в ближайшее время вырастет, заявила в понедельник представитель германского правительства Мартина Фиц.

"Канцлер неоднократно указывала на то, что в Германии диверсифицированное энергообеспечение и что мы планируем его развивать. Это означает, что газ мы получаем из разных стран - из России, Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Потребность Германии в ближайшие годы, скорее, увеличится, и поэтому проект Nord Stream 2 правительство считает целесообразным", - сказала М.Фиц журналистам в Берлине.

Одновременно она напомнила о том, что, по мнению ФРГ, проект является "в первую очередь экономическим", при этом необходимо следить за тем, чтобы роль Украины как страны транзита сохранялась.

Морской газопровод Nord Stream 2 мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества Nord Stream 2 является "Газпром". В строительный консорциум входят также французский энергоконцерн Engie, австрийское предприятие OMV, голландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell, немецкие компании Uniper и Wintershall.

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