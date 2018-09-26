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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:41 26.09.2018 - 19:41

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняет в Россию в связи с "делом Скрипалей", но не приводит никаких доказательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100% доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушая положения, как минимум, трех, а то и четырех конвенций, и двусторонних российско-британских, и многосторонних в рамках Совета Европы о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию", - сказал С.Лавров, комментируя обвинения со стороны британского премьера на прошедшем в среду заседании СБ ООН.

"Когда нам говорят, что вы все сами знаете, поэтому сознайтесь в том, что натворили и обещайте, что больше так делать не будете, это же детский сад", - подчеркнул он.

1ви ав

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