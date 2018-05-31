Позиция Москвы удержала Запад от нанесения комплексного удара по Сирии - Асад
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Москва/Дамаск. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Сирия избежала массированного удара со стороны стран Запада после якобы применения химического оружия Дамаском в Восточной Гуте благодаря России, заявил президент страны Башар Асад.
"Мы полагаем, тут есть два момента. Во-первых, они рассказали эту историю, эту ложь, а общественность во всём мире и на Западе им не поверила. Но отступать было некуда. Нужно было что-то предпринять, пусть и не столь масштабное", - сказал он в интервью RT.
"Во-вторых, это было связано с позицией Москвы. Как вам известно, тогда россияне открыто заявили, что готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации (доказательств у нас нет, есть только сведения, но достоверные) - они рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры", - подчеркнул Б.Асад.
7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.
В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.
ав
Интерфакс