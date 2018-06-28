Позиция одной из стран ЕС не позволила согласовать общие выводы по итогам первого дня саммита Евросоюза
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*** СМИ полагают, что речь идет об Италии и ее позиции по вопросу борьбы с нелегалами
Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Участникам саммита ЕС в четверг не удалось согласовать общие выводы по итогам первого дня работы из-за позиции одной из стран, сообщается в коммюнике представителя Европейского совета.
"В Европейском совете во второй половине дня состоялся обмен мнениями с главой Европарламента Таяни и генсеком НАТО. Состоялись дискуссии по вопросам обороны, занятости, экономического роста, конкурентоспособности, инновациям. Также обсуждались другие темы, такие как расширение (ЕС - ИФ), дело MH-17 (самолета, разбившегося на востоке Украины - ИФ) и многолетний бюджетный план (на 2021-2027 годы - ИФ)", - отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что "поскольку одна из стран-членов не стала поддерживать все подготовленные выводы, то на этом этапе общая позиция не согласована".
В связи с этим пресс-конференция по итогам первого дня двухдневного саммита отменена. Финальная пресс-конференция запланирована на пятницу - когда завершится саммит.
Вместе с тем, западные СМИ отмечают, что проблема связана с Италией и ее жесткой позицией по вопросам борьбы против нелегальной иммиграции.
1во вв
Интерфакс