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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 20:44 28.06.2018 - 20:44

*** СМИ полагают, что речь идет об Италии и ее позиции по вопросу борьбы с нелегалами

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Участникам саммита ЕС в четверг не удалось согласовать общие выводы по итогам первого дня работы из-за позиции одной из стран, сообщается в коммюнике представителя Европейского совета.

"В Европейском совете во второй половине дня состоялся обмен мнениями с главой Европарламента Таяни и генсеком НАТО. Состоялись дискуссии по вопросам обороны, занятости, экономического роста, конкурентоспособности, инновациям. Также обсуждались другие темы, такие как расширение (ЕС - ИФ), дело MH-17 (самолета, разбившегося на востоке Украины - ИФ) и многолетний бюджетный план (на 2021-2027 годы - ИФ)", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "поскольку одна из стран-членов не стала поддерживать все подготовленные выводы, то на этом этапе общая позиция не согласована".

В связи с этим пресс-конференция по итогам первого дня двухдневного саммита отменена. Финальная пресс-конференция запланирована на пятницу - когда завершится саммит.

Вместе с тем, западные СМИ отмечают, что проблема связана с Италией и ее жесткой позицией по вопросам борьбы против нелегальной иммиграции.

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