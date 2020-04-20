Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 14:58

Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Враждебное отношение США к Всемирной организации здравоохранения (G20) помешало министрам здравоохранения стран G20 на видеосовещании накануне принять заявление в поддержку укрепления ВОЗ в условиях пандемии коронавируса, сообщает в понедельник газета The Guardian.

Так, по данным издания, проект коммюнике предполагал усиление координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, указывал на необходимость защиты сотрудников организации, непосредственно имеющих дело с угрозой, и на важность поставок медицинских грузов, включая наборы для тестирования. Также в коммюнике выражалась бы озабоченность "нехваткой устойчивого финансирования ВОЗ".

Однако представлявший Вашингтон на совещании заместитель министра здравоохранения Эрик Харган объяснил, что США не могут поддержать коммюнике, и предложил ограничиться кратким заявлением.

В итоге в заявлении говорилось, в частности, лишь, что пандемия продемонстрировала "слабость систем здравоохранения" разных стран и неготовность к реагированию на такие, как нынешняя пандемия коронавируса COVID-19, события.

В то же время, указывает газета, в заявлении нет отсылок ни к ВОЗ, ни к Китаю, реакцию которых на пандемию ранее критиковали в Вашингтоне.

В совещании накануне также приняли участие Испания, Сингапур, Иордания и Швейцария, представители региональных и международных организаций, в частности, Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Кроме этого, в последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, который распространился по всему миру из китайского города Уханя.

1аю пч

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