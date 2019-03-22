Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 8:52

Дубай. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Дамаск осуждает предложение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает в пятницу агентство САНА.

"Американская позиция по Голанским высотам - вопиющее нарушение международного права", - приводит САНА слова неназванного источника в МИД САР.

Он назвал безответственными заявления президента США Дональда Трампа по этой теме. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве указали, что "сирийская нация нацелена на освобождение этого важного участка территории сирийской земли любыми возможными способами".

Накануне президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

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