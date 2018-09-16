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Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Тщательный осмотр бельгийской полицией в воскресенье с помощью собаки, натренированной на поиск взрывчатых веществ, парка развлечений Bobbejanland в провинции Антверпен не дал никакого результата, сообщил сайт газеты Le Soir.

Парк был закрыт из-за того, что минувшей ночью камеры наблюдения зафиксировали человека с закрытым лицом, проникшего на территорию парка с рюкзаком. Служба безопасности после консультацией с полицией приняла решение закрыть парк для досмотра.

У входа в парк столпились тысячи посетителей, заблаговременно приобретших билеты. Администрация заверила, что всем будет компенсирована стоимость билетов.

Издание сообщает, что парк откроется на следующей неделе.

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Интерфакс