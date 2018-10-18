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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 12:05 18.10.2018 - 12:05

Стамбул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Турции продолжат поиски исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи за пределами здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, в том числе его будут искать в лесу и на ферме соседней турецкой провинции, пишет в четверг турецкая газета "Йени шафак" со ссылкой на источники в полиции.

"Полиция не ограничится расследованием в здании саудовского консульства и резиденции консула в Стамбуле", - рассказал собеседник издания.

Обозреватель американской газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В Турции подозревают, что журналиста, неоднократно критиковавшего саудовскую королевскую династию, могли пытать и убить на территории генконсульства.

В Эр-Рияде опровергают причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

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