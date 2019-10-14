Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 4:06

Токио. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Поисково-спасательные операции идут в Японии круглосуточно после обрушившегося на страну тайфуна "Хагибис", сообщают местные СМИ.

Согласно последним данным, в результате стихии погибли, по меньшей мере, 35 человек, почти 20 числятся пропавшими без вести, 186 получили ранения.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания правительства заявил: "Спасение людей имеет первостепенное значение. В поисково-спасательных операциях принимают участие более 110 тыс. сотрудников полиции, пожарной охраны, береговой охраны и сил самообороны. Я бы хотел, чтобы они работали всю ночь".

Он отметил, что необходимо приложить все усилия для "спасения людей из затопленных домов и поиска людей, местонахождение которых неизвестно".

Абэ также призвал народ Японии сохранять бдительность из-за возможных оползней и затопления рек.

Премьер-министр Японии приказал чиновникам развернуть больше насосных машин для осушения затопленных районов, где реки вышли из берегов.

Отмечается, что в ходе тайфуна во многих районах страны выпало рекордное количество осадков. Так, в Хаконе, популярном курорте с горячими источниками, расположенном примерно в 80 км от Токио, в субботу выпало 922,5 мм осадков, что является самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным в Японии за 24 часа.

Министерство инфраструктуры сообщило, что, по меньшей мере, 56 оползней и селей были зарегистрированы в 15 префектурах. Министерство земли и транспорта заявило, что дамбы вдоль 21 реки обрушились.

Более 52 тыс. домохозяйств в Токио и его окрестностях по-прежнему остаются без электричества из-за тайфуна "Хагибис". TEPCO совместно с Министерством экономики направила мобильные генераторы в некоторые больницы и эвакуационные центры. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено к среде примерно в 90% районов без электричества.

Тем временем большинство железнодорожных служб возобновили работу после масштабных приостановок. Авиакомпании Japan Airlines и Nippon Airways заявили, что большинство рейсов в понедельник, как ожидается, будет выполняться по расписанию.

Полный размер ущерба, нанесенного тайфуном стране, пока неизвестен.

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