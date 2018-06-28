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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 15:35 28.06.2018 - 15:35

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подчеркнул особую важность вопроса о миграции на саммите ЕС в Брюсселе.

"Мы все собираемся, чтобы принять решение о том, хотим мы или нет защитить Шенгенскую зону, найдя вместе в европейских рамках решения по управлению вопросом беженцев и в более широком плане - вопросом миграции", - заявил глава бельгийского правительства по прибытии в четверг на заседание Европейского совета.

По его мнению, надо одновременно продвигаться по трем пунктам: "лучше охранять границы, лучше заключать соглашения с африканскими странами при поддержке также ООН, и третий пункт - солидарность между нами таким образом, чтобы все европейские страны полностью могли взять на себя ответственность по этому вопросу".

Он считает необходимым убедить страны Европейского союза, что "защита границ становится реальностью". "Все крупные демократии защищают свои внешние границы. Это вопрос порядка, безопасности, правового государства. Нужно суметь реально добиться еще большего результата в защите границ", - настаивал бельгийский премьер.

При этом, добавил Ш.Мишель, важно "защищать европейские ценности, достоинство и уважение людей при одновременной эффективности", и "ценности не должны быть извинением неэффективности". В этих вопросах, полагает он, должны быть реализм и прагматизм.

Премьер-министр сообщил о своем позитивном отношении к "центрам (для мигрантов - ИФ) в Африке при необходимости вести переговоры об этом с суверенными государствами и при активном участии ООН, чтобы гарантировать, что людям будут обеспечены уважение достоинства и безопасность". Ш.Мишель напомнил, что этому были посвящены дебаты на неформальном саммите ЕС по миграции в минувшее воскресенье, и они будут продолжены в четверг.

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