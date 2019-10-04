Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 4:56

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Американские конгрессмены столкнулись с проблемой сохранения в ходе заслушивания в Конгрессе инкогнито осведомителя, сообщившего о беседе президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Поводом для беспокойства, считают они, стала жесткая позиция Трампа, который требует раскрыть имя сотрудника разведки, который, по его мнению, "совершил измену", сообщив о содержании беседы двух президентов.

Это вызывает опасения среди демократов в комитете по разведке палаты представителей, что свидетельские показания могут повысить риск разоблачения.

В настоящее время рассматривается вопрос о том, что, возможно, следует сохранять инкогнито осведомителя даже в процессе слушаний. Разведывательное сообщество не исключает, что осведомителю будет разрешено давать показания вне здания Конгресса.

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

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