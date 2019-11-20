Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Показания постпреда США при ЕС Гордона Сондланда в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента доказывают, что президент США Дональд Трамп невиновен, считают в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп сказал: "Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы Зеленский поступил правильно". Посол Гордон Сондланд засвидетельствовал это в своих показаниях и неоднократно подтверждал это сегодня. Это должно быть единственным выводом из сегодняшнего фиктивного слушания, и это было заявлено под присягой единственным человеком в этих слушаниях, который когда-либо говорил непосредственно с президентом Трампом", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Подчеркивается, что большая часть показаний Сондланда была связана с его "предположениями". Как засвидетельствовал постпред США при ЕС, президент США "никогда не говорил ему, что встреча в Белом доме или помощь Украине были связаны с получением публичного заявления от президента Зеленского".

По мнению Белого дома, свидетельства Сондланда показывают, что утверждения демократов являются "необоснованными" и служат "жалкой попыткой" пересмотреть результаты выборов 2016 года.

"Печально, что спикер Пелоси (Нэнси Пелоси - ИФ), представитель Шифф (Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей США - ИФ) и остальные демократы Палаты представителей продолжают сосредотачиваться на своем фарсе импичмента вместо того, чтобы работать от имени американского народа - людей, которых они якобы представляют", - добавляет Белый дом.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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