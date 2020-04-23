Мадрид. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Относительно стабильная ситуация с тенденцией к небольшому росту летальных исходов наблюдается в последние сутки в Испании, свидетельствуют опубликованные в четверг статистические данные Министерства здравоохранения страны по COVID-19.
"За сутки количество летальных исходов вследствие осложнений от заражения коронавирусом увеличилось до 440, что на пять случаев больше, чем накануне", - сообщает Минздрав.
В целом в ведомстве говорят об определенной стабилизации ситуации с начала недели и общей тенденции к снижению количества летальных исходов.
С начала пандемии COVID-29 в стране заразились 213 тыс. человек, из них скончались 22 тыс. 157, вылечились 89 тыс.
1ар ав