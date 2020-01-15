Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 13:55

Берлин. 15 января. ИНТЕФРАКС - Официальный представитель германского правительства Ульрике Деммер отказалась в среду отвечать на вопрос журналистов, будет ли участвовать на берлинской конференции по Ливии президент США Дональд Трамп.

По ее словам, "участвовать помимо генсека ООН и спецпосланника ООН по Ливии" Гасана Саламе будут главы государств и правительств целого ряда стран: США, России, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира". Также, по ее словам, приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Официальной программы конференции журналистам пока не предоставили, по словам Деммер, она начнется в 14.00 (16.00 мск).

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