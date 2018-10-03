Пока Россия не ответит на вопросы НАТО по новым ракетам, версия альянса о нарушении Москвой ДРСМД останется основной - Столтенберг
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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек Йенс Столтенберг в среду заявил, что до тех пор, пока РФ не разъяснит НАТО ситуацию с новыми ракетами, в руководстве альянса продолжат считать, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
"Мы призываем их (Россию - ИФ) ответить на наши вопросы, и до тех пор, пока они не ответят на наши вопросы, наиболее правдоподобное объяснение будет заключаться в том, что ДРСМД нарушается", - сказал генсек.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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Интерфакс