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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 14:38 03.10.2018 - 14:38

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек Йенс Столтенберг в среду заявил, что до тех пор, пока РФ не разъяснит НАТО ситуацию с новыми ракетами, в руководстве альянса продолжат считать, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Мы призываем их (Россию - ИФ) ответить на наши вопросы, и до тех пор, пока они не ответят на наши вопросы, наиболее правдоподобное объяснение будет заключаться в том, что ДРСМД нарушается", - сказал генсек.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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