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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 14:48 03.10.2018 - 14:48

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек Йенс Столтенберг в среду заявил, что до тех пор, пока РФ не разъяснит НАТО ситуацию с новыми ракетами, в руководстве альянса продолжат считать, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Мы призываем их (Россию - ИФ) ответить на наши вопросы, и до тех пор, пока они не ответят на наши вопросы, наиболее правдоподобное объяснение будет заключаться в том, что ДРСМД нарушается", - сказал генсек.

Он выразил надежду на то, что вопрос ДРСМД будет поднят на встрече министров обороны стран НАТО и напомнил, что речь об этой проблеме также шла на саммите НАТО в июле.

По его словам, "любое нарушение соглашения (ДРСМД - ИФ) - это то, что союзники по НАТО воспринимают очень серьезно; так что мы настроены очень серьезно относительно предмета нашего беспокойства".

Генсек вновь призвал РФ соблюдать положения ДРСМД.

Кроме этого, Й.Столтенберг отметил важную роль сбора разведданных для контроля за соблюдением соглашений по контролю над вооружениями.

"История с ДРСМД подчеркивает важность сбора разведданных", - подчеркнул он.

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