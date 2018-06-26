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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 13:43 26.06.2018 - 13:43

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Решение Великобритании выйти из Евросоюза (Brexit) является самым важным фактором, сдерживающим рост производительности труда в стране, заявил Иэн Маккафферти, покидающий состав Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) Банка Англии.

"В предстоящие годы рост производительности будут сдерживать такие факторы, как переход к Brexit и ограничения в торговле и инвестициях после Brexit", - приводит его слова Financial Times.

При этом И.Маккафферти назвал слабые темпы повышения производительности труда главной причиной снижения потенциала Великобритании по подъему производства. Производительность, измеряемая как производство продукции за единицу времени, в среднем росла на 0,5% в год с 2010 года против 2,2% до этого времени.

Примерно на 50% падение показателя объясняется спадом капиталовложений, другая половина - неэффективным использованием этих средств и людских ресурсов, причем последние причины наиболее заметны в финансовом и перерабатывающем секторе, сказал И.Маккафферти.

Профессор экономики Школы бизнеса при Имперском колледже Лондона Джонатан Хаскел, который сменит его на посту члена MPC с 1 сентября, дал более мягкую оценку последствиям Brexit в своем выступлении перед комитетом министерства финансов страны, собравшимся для обсуждения его кандидатуры.

Он высказал мнение, что если Brexit негативно скажется на внешней торговле Великобритании, то это повредит экономике в целом. При этом Дж.Хаскел подчеркнул, что взаимосвязь между торговлей и долгосрочными темпами роста экономики до конца не ясна, и существующие оценки являются скорее предварительными.

Отмечается, что производительность труда входит в число основных научных интересов Дж.Хаскела, наряду с инновациями и инвестициями в нематериальные активы.

В письменном заявлении для членов комитета Минфина он указал, что в целом поддерживает курс MPC на постепенное повышение ставки, однако у него пока нет доступа к результатам исследований Банка Англии, и поэтому он не может выразить более четкого мнения по этому вопросу.

Служба финансово-экономической информации

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